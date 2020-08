Herrera amenaza con «quitarle» la titularidad a Richard Sánchez

Tras recibir una goleada por parte del Querétaro (4-1), el entrenador del América, Miguel Herrera, amenazó al paraguayo Richard Sánchez, quien recibió una cartulina roja en ese compromiso.

“Richard se equivocó, pierde su lugar para el siguiente juego y pone en riesgo el ser titular en el equipo, porque si quien lo supla lo hace bien, Richard tendrá que comerse la banca”, dijo ‘Piojo’ tras finalizar el compromiso.

El jugador guaraní fue expulsado del compromiso al minuto 41 por reclamar al árbitro una jugada.

“No hicimos bien las cosas de arranque y luego perdió la cabeza Richard”, comentó Herrera.

El estratega mexicano hizo énfasis en que en la plantilla de “Las Águilas” no hay preferencias con ningún jugador, ya que nadie está por encima de la disciplina.

“Aquí no tiene nadie jerarquía, todos son iguales y no hay figuras, todos son jugadores muy importantes y no podemos perder la cabeza como sucedió”, finalizó.