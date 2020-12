Herrera envía dardos con veneno a Roger Martínez y Andrés Ibargüen

El exentrenador del Club América, Miguel Herrera, lanzó un dardo con mucho veneno en contra de dos de sus exdirigidos en Las Águilas: Roger Martínez y Andrés Ibargüen.

Durante una entrevista para ESPN, el estratega dijo lo siguiente sobre estos dos jugadores mencionados anteriormente: «estaban en el club, no podía hacerlos a un lado, decir: ‘ya no quiero a estos muchachos’ porque en mi proyecto de plantel ellos estaban dentro. Si a lo mejor un día pensé en no ponerlos porque hay gente que está con mayor determinación, pero con todas las lesiones que tuve, con todas las circunstancias que tuve, pues tienes que echar mano de la gente que tienes en el club».

«Fui muy constante de hablar con ellos, tengo una muy buena química con Ibargüen, a lo mejor no tanta con Roger, pero había comunicación, exigiéndoles por supuesto en la parte deportiva lo que les exijo a los jugadores; son futbolistas profesionales y tienen un contrato y tienen que tener la exigencia de estar cuando se les recurra a ellos. Su contrato profesional no dice ‘jugador del Club América, titular indiscutible’, porque entonces te meterías en un problema. Tu contrato dice que eres jugador del Club América en un contrato en el que obviamente te exige que te entregues al máximo en el momento en el que se te requiera y ellos son parte de dos jugadores que no dieron lo que el club esperaba de ellos en ciertos momentos», añadió, el DT.

Herrera, quien salió de la dirección técnica del club hace casi siete días, fue destituido de su cargo tras fracasar en la Concacaf Liga de Campones, al ser eliminados por Los Angeles FC de la Major League Soccer.