El técnico de Tigres UANL, Miguel Herrera, reconoció -en una entrevista para ESPN- que se ha preocupado por el estado de salud del estratega argentino Gerardo Martino.

“Tata”, que no podrá estar en el último duelo de eliminatorias ante Honduras, presentó complicaciones de salud y esto le impidió viajar a dicho país para el duelo que podría darle la clasificación al “Tri” a la Copa del Mundo de Catar 2022.

«Nos brinca por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud, se tendría que hacer a un lado, más allá, no sé qué tenga. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras», dijo Herrera.