Herrera se rinde ante Las Águilas: “América está haciendo bien las cosas”

Miguel Herrera, director técnico de Tigres de la UANL, se rindió ante el gran momento que vive su próximo rival y exequipo, Club América.

La escuadra del “Piojo”, que se ubica en la tercera posición de la clasificación, alabó el presente de Las Águilas y negó que la institución felina sea favorita para ganar el título.

“Para nada, no podemos ser favoritos ante el equipo que nos lleva nueve puntos, América va líder, está haciendo bien las cosas y no porque mi equipo vaya haciendo bien las cosas hay que marcar a Tigres como favorito. Vamos con la idea de jugar, tampoco en papel de víctima y va a ser un lindo partido”, comentó el entrenador.

Por su parte, Miguel negó rotundamente que quiere algún tipo de revancha con el cuadro de Coapa, club que lo despidió en diciembre del año pasado.

“Revancha ¿por qué? Al contrario, voy con ganas de que mis muchachos hagan bien las cosas, que vengan en este ascenso que hemos mostrado en el cierre de torneo y sumar puntos, que serán importante para nosotros en el cierre y no queda más que eso. Hasta ahí, no busco revancha, no me hizo nada, me dio muchas cosas”, finalizó.