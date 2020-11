Herrera ve con buenos ojos que lo posicionen como seleccionador de Colombia

La selección de Colombia está en la búsqueda de un seleccionador, es por ello que el nombre de Miguel Herrera ha sonado para este cargo, escenario que agradeció el entrenador.

«La verdad es que no más que los rumores que hay por todos lados. A mí no me han dicho nada. Me gusta, me agrada que mi nombre está en una selección tan importante como la de Colombia, pero simplemente son rumores».