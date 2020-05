Hugo González confesó que salió del América sintiendo rencor

En una entrevista para ‘ESPN’, el portero de Necaxa, Hugo González recordó su etapa en el América, equipo del que salió sintiendo rencor, por las formas en que lo trataron.

”No, nunca supe, el técnico era ‘Nacho’ (Ignacio Ambriz), de hecho ‘Nacho’ me puso y después ‘Nacho’ al siguiente torneo me quitó, ya son cosas que no quería meterme tanto, me guardé el enojo y se me abrió la oportunidad de ir a Rayados, a lo mejor llegué en en ese momento a Rayados con un poco de rencor, y por eso no fue un gran momento en mi carrera, pero estoy en otra etapa de mi vida, más maduro, creo que esa es la palabra, estoy demostrando las cosas dentro de la cancha, sin necesidad de hablar, ni de hacer tantos aspavientos y creo que estoy en un momento importante de mi carrera”, dijo.

Además habló sobre su actualidad, donde se encuentra enfocado en dejar una buena imagen en Necaxa. “Es verdad que he tenido varias propuestas, no nada más de Chivas, he tenido propuestas de otros equipos también, pero no se han dado, no se ha concretado nada y soy de Rayados, por algo me renovaron tanto tiempo, quiero terminar primero aquí bien, cerrar bien estos dos años que estuve en Necaxa, haciéndolo de la mejor manera, porque me dieron una gran oportunidad y la aproveché, de aquí pienso para arriba, como te dije vienen cosas importantes en Selección y tengo que seguir manteniendo este nivel, ya sea en Rayados o en cualquier equipo que se me presente”, añadió.