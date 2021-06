Hugo González tuvo la oportunidad de llegar a Chivas o Pumas

El portero Hugo González, reciente refuerzo del FC Juárez, recordó que, antes que regresara por Monterrey, pudo haber recalado en Chivas o en Pumas, pero que al final la decisión se tomó en conjunto.

En entrevista a Marca, el arquero mexicano señaló que sus buenas actuaciones en Necaxa le ganaron tener propuestas de algunos clubes importantes de la Liga MX.

«Yo tuve opciones de Chivas y de Pumas, ofertas formales que en su momento estaba considerando, era complicado regresar, y eran ofertas que la directiva sabía, pero al final hay también decisiones que no pasan por mi parte, no tenía la última palabra o decisión de si quería regresar a Monterrey o no. Yo había analizado las ofertas, eran buenas y las había platicado con la directiva, que las analizaran también, pero se tomó la decisión de que regresara a Monterrey»