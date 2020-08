Hugo González y Dorlan Pabón violaron aislamiento por la COVID-19

Rayados del Monterrey dio a conocer que el colombiano Dorlan Pabón y el guardameta Hugo González violaron el aislamiento por la COVID-19 y no jugarán el lunes ante el León.

«Se platicó con Hugo González y Dorlan Pabón para aclarar la situación y se decidió que no viajaran a León para el partido; los dos integrantes permanecerán en aislamiento y serán sometidos a pruebas de COVID-19″, explicó el equipo.

González reforzó al Monterrey para sustituir al argentino Marcelo Barovero tras un préstamo de dos años en el Necaxa. La llegada de González levantó críticas por parte de la afición de los Rayados, debido a que en su primera etapa cometió errores en duelos decisivos.

Tanto González como Pabón formaron parte del once inicial del argentino Antonio Mohamed en la victoria de la primera jornada del Apertura ante el Toluca por un marcador de 3-1.

Ante el León, los reportes indicaban que saldrían como titulares. En el comunicado de Rayados no se mencionó si serán sancionados de forma interna y la Liga Mx aún no ha emitido una postura.