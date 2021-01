Hugo Sánchez dice que interpretó mal lo ofrecido por Cruz Azul

Hugo Sánchez se pronunció luego de las declaraciones de Jaime Ordiales. El exgoleador afirmó que posiblemente malinterpretó el acuerdo salarial para que se hiciera cargo de la Dirección Técnica de Cruz Azul. Cargo que finalmente ocupará Juan Reynoso.

La negociación entre el exseleccionador mexicano y el club cementero se interrumpió debido a que a Hugo le ofrecían la mitad de lo que habián acordado pagarle en un principio.

«No tenían ni el 50% para cubrir el sueldo del cuerpo técnico. Interpreté que solamente era el 50, pero es de todo el presupuesto para conformar cuerpo técnico y más cosas, y no alcanzaba para pagar«, declaró Hugo Sánchez.

Posteriormente Jaime Ordiales salió a dar su versión de los hechos, desmintiendo al popular exfutbolista. Pues según él, la negociación no prosperó porque a Cruz Azul no le convenció la opción y apostaron por Reynoso.

Por tal motivo y desde España, Hugo Sánchez hizo declaraciones a ESPN en donde explica que tal vez malinterpretó la oferta:

«Pudo ser mala interpretación lo que percibí en el tema que me mandaron una carta, en la cual me hacían seriamente un ofrecimiento, y acepté en todas las condiciones, lamentablemente el último día se cambió. Yo interpreté que era el 50% de lo que se había presupuestado para el cuerpo técnico. Resulta que tal vez me equivoqué yo en ese aspecto, era que ellos no tenían el presupuesto para poder cumplir el pago al cuerpo técnico que íbamos a dirigir», afirmó el extécnico de Pumas.

«Son palabras que tienen trascendencia o importancia, pero al final no se hizo la operación y lo que comentó Jaime es que dejó las puertas abiertas. Dejo las puertas abiertas a Cruz Azul y no solo a ellos, sino cualquiera del mundo«, sentenció Sánchez, dejando clara su postura de volver a los banquillos y entrenar, tras varios años como comentarista.