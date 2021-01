Hugo Sánchez rompió el silencio: la razón por la que no firmó con Cruz Azul

El director técnico mexicano Hugo Sánchez, quien estuvo muy cerca de convertirse en nuevo entrenador del Cruz Azul para el Torneo Clausura 2021, rompió el silencio y dio a conocer por la que no logró firmar contrato con este club.

Sánchez, quien era uno de los elegidos para asumir las riendas de la institución para este primer campeonato del 2021, finalmente se quedó con las ganas de volver a dirigir profesionalmente y él aseguró que “no fue por tema económico”.

«Estaba todo adelantado, lo económico estaba en un documento donde estaban establecidas todas las situaciones económicas para el cuerpo técnico incluyendo a Óscar Pérez, estuve de acuerdo, sólo estuve a la espera de los boletos de avión y el día 31 me dice Jaime que se fue todo para atrás porque el presupuesto que había para el cuerpo técnico no daba para llegar al costo y si aceptábamos el 50 por ciento podíamos seguir; yo no pedí cantidades, ellos las pusieron, las vi y acepté», declaró en esa exclusiva.