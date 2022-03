Hugo Sánchez: «Yo por México hago lo que sea, hasta dirigirlo gratis»

Hugo Sánchez dio su opinión respecto a si Gerardo Martino es el indicado para continuar al frente de la Selección Mexicana. El histórico delantero declaró que respeta la trayectoria y la capacidad del Tata, pero que el Tri necesita un seleccionador mexicano. Postulándose el propio Hugo como reemplazante del argentino.

Para el recordado exgoleador azteca, Martino «no demuestra la capacidad» para potenciar a una Selección Mexicana que si bien muy probablemente asegure el boleto mundialista en los próximos días, su nivel de juego es deficiente. Apenas logrando imponerse ante combinados netamente inferiores y por la mínima.

«El problema no es deportivo, es el trabajo que hace Martino y a mí no me da igual que sea extranjero. Cuando yo fui a España, yo dije que llegaba a aprender, y me dijeron: ‘No, tú vienes a demostrar porque ocupas la plaza de un futbolista español, y por eso debes ser mejor’. Aquí es lo mismo, él como entrenador extranjero no demuestra la capacidad de mejorar el juego de la Selección. Tanto Osorio como Martino son extranjeros y ninguno supo hacer jugar bien a la Selección, no dan resultado. Se están tardando en buscar un revulsivo, un nuevo seleccionador», declaró sin rodeos Hugo Sánchez.

«Desde hace mucho lo he dicho, a los directivos les he dicho que podíamos ser Campeones del Mundo si se cumplían 3 etapas. Pero ellos no lo creen porque solo ven el dinero y no los títulos. Ya saben que yo por México hago lo que sea, hasta dirigirlo gratis«, sentenció el pentapichichi.

Posteriormente David Faitelson, compañero de Hugo en la señal de ESPN, pidió al exjugador que no dude de la capacidad y el profesionalismo del Tata, quien supo dirigir en grandes clubes y selecciones. A lo que Sánchez respondió:

«No pongas palabras en mi boca porque nunca he dudado de su capacidad, ¿te quedó claro o te lo tengo que repetir 150 veces? Dices que dudo de su capacidad y no se vale David, lo que yo digo es que no veo a Martino llevando a buen término a la selección nacional, y una de las razones es porque no es mexicano», afirmó Hugo.