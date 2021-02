Ignacio Ambriz se postula para dirigir al Osasuna

El entrenador del Club León, Ignacio Ambriz, aseguró que en algún momento de su carrera le gustaría tomar las riendas del Osasuna, club que hace vida en LaLiga Santander.

Para Ambriz, el combinado que hace vida en el estadio El Sadar le tiene un gran cariño.

“Estoy tranquilo porque en Europa no ha habido nada y ahora menos por la pandemia, no hay muchas posibilidades. Ahora estoy enfocado en el León, no me inquieta nada, ni la renovación, estoy tranquilo y me gustaría dirigir al Osasuna, le tengo mucho cariño y a ese equipo me gustaría llegar”, dijo el entrenador en una entrevista para Línea de 4 en TUDN.