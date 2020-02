Lucas Passerini llegó recientemente a Cruz Azul y todavía no ha logrado calar en el equipo, pero su exentrenador Ivo Basay lo comparó con un gran delantero mexicano.

El ahora seleccionador chileno manifestó en una entrevista para ESPN, que el atacante argentino tiene cosas similares a Raúl Jiménez.

«Siempre se dice que los altos no juegan por esa característica. México tiene un ejemplo con Raúl Jiménez, quien se ha impuesto en un torneo que en la actualidad debe ser de los más complicados a nivel mundial que es la Premier League. Eso es lo que quiere hacer Lucas (Passerini) en la Liga MX, solo queda que lo ratifique, que rinda, sobre todo en Ciudad de México«.

Basay, quien ya dirigió al delantero argentino hasta el año pasado en Palestino, indicó las similitudes que tiene su exdirigido con el atacante del Wolverhampton.

«Passerini tiene una buena envergadura, es alto, fuerte y también juega bien con la pelota. Raúl Jiménez también es grande, un centro delantero de los grandes y que con el balón sabe mucho, tiene muy buen manejo. No es el típico atacante que solo hace goles con la cabeza».

Para finalizar, el seleccionador austral recordó lo que logró hacer el ariete argentino cuando jugaba en Chile, afirmando que tiene todas las cualidades para triunfar en la Liga MX.

«No es el típico alto que no sabe. Aquí marcó goles de muy buena calidad. No es tan común los jugadores grandes. Tiene calidad y técnica, a nivel internacional te cuesta jugar si no tienes cualidades».