Jaime Lozano no se fía del presente del Tri Preolímpico y exige mejoras para las semis

Jaime Lozano, seleccionador del tri sub-23, no se confía de los recientes resultados de su equipo y de haber quedado líder de grupo, por lo que pidió mejorar ciertos aspectos en la semifinal del Preolímpico de la Concacaf.

«De cara a la semifinal hay que tocar dos o tres puntos, no hay tiempo para mucho y no debemos darle tanta información al jugador; trabajaremos la salida, la presión y algunos detalles. No hay tiempo para más».