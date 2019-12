Jaime Ordiales, nuevo director deportivo de Cruz Azul

El presidente de Cruz Azul, Guillermo ‘Billy’ Álvarez, presentó a Jaime Ordiales en conferencia de prensa al nuevo director deportivo del equipo de cara al Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Es innegable decir que Cruz Azul es #UnaFormaDeVida cuando tu Director Deportivo sabe lo que es vestir estos colores. 🔵 pic.twitter.com/LA16vkYgUF — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) 20 de diciembre de 2019

“Me parece que todos son retos profesionales, siempre he asumido las grandes oportunidades que se me han presentado en mi carrera. Cruz Azul es un gran reto profesional, una gran oportunidad, he participado en muchos clubes, en clubes muy grande, donde he tenido muchas experiencias, trataré de haber aprendido de cada una de ellas. Trataré de dar mi mejor esfuerzo para esta institución que me parece es de las más grandes del futbol mexicano”, dijo Ordiales ante los medios en la rueda de prensa.

Cabe recordar que Ordiales en su época como jugador vistió la camiseta de Cruz Azul: 1987-88 y 1988-89, donde anotó 11 goles.