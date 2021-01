Jaime Ordiales responde a las acusaciones de Hugo Sánchez

Hace algunos días atrás, el entrenador Hugo Sánchez reveló la razón por la que no llegó a firmar contrato con el Cruz Azul para el Torneo Clausura 2021.

El estratega mexicano dijo que existió un problema contractual con Jaime Ordiales, director deportivo de La Máquina, quien le habría hecho unos ‘ajustes’ al contrato de Sánchez y entre esos detalles estuvo la rebaja salarial a 50%.

En una entrevista para ESPN, Ordiales manifestó que nunca existió “la reducción salarial”; sin embargo, admitió que algunas diferencias económicas fueron las que trancaron las negociaciones.

“Nunca, nunca lo haría, no pasa por mi mente, se me hace algo que no va conmigo ni con Cruz Azul. No sé por qué hizo esa aseveración. Yo platiqué con Hugo, de que en cinco días se difundieron mentiras, situaciones que hubo diferencias en las negociaciones con sus representantes, con él hicimos las negociaciones. Al consejo no le agradó la propuesta, esa fue la razón, Cuando yo regresé la llamada al club me dijeron ya no vamos a continuar con Hugo, no vamos a ir con un perfil tan alto”, dijo en esa conversación para el reconocido medio.

Por otro lado, el directivo añadió: “yo estoy sorprendido por la aseveración de Hugo; perdóname pero en ningún momento, lo puedo asegurar, le ofrecí al equipo en esas circunstancias. Él tampoco condicionó, no quería traer a más gente. Platicamos muy bien tranquilos, hubo cosas que se dan en cualquier negociación, que no permitieron que avanzaran. Estábamos negociando diferentes situaciones, pasa indirectamente porque subía el presupuesto que yo tenía como tope y no se pudo conseguir”.

Jaime manifestó que deja la puerta abierta a Hugo, para que en un futuro cercano pueda asumir las riendas de la escuadra cementera.