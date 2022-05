Jairo Torres fue presentado como jugador del Chicago Fire

El mediocampista ofensivo Jairo Torres fue presentado este martes como nuevo jugador del Chicago Fire, pero confesó que mantiene intacto su sueño de ser convocado por el Tri para el próximo Mundial y dar luego el salto al fútbol europeo.

En conferencia de prensa, Torres dijo: «Me gustaría dar ese paso a Europa, quiero madurar más, ser más efectivo, tener buenas participaciones para que me volteen a ver acá. A quién no le gustaría jugar en a Premier, pero la verdad es que si me quiero abrir las puertas por allá tengo que hacer las cosas bien aquí”.

“Pasé por las inferiores de Selección y a quién no le gustaría ir al Mundial. Para eso trabajo, no me gusta decir que quiero ir a la selección. Simplemente trabajo y si me voltean a ver, genial. El Mundial está a las puertas y por qué no hacer buenas actuaciones y subirme”.