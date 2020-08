James Rodríguez coquetea con jugar en la Liga MX

El hábil mediocampista del Real Madrid, James Rodríguez, hizo un guiño y coqueteó con llegar a jugar en algún momento en la Liga MX.

En una entrevista con el youtuber Daniel Habif, el cafetero reveló que dentro de par de años le gustaría llegar al torneo mexicano.

“Yo nunca digo que no a nada. México tiene mucha adquisición, muchas cosas buenas y uno nunca sabe lo que pase en el futbol en unos tres o cuatro años”, dijo en esa entrevista.

Sobre su futuro inmediato, James confesó que busca “felicidad personal” y continuidad para reencontrarse con su mejor forma física.

“A mí también me gustaría saber a dónde me voy. Pueden pasar días o semanas hasta que sepa a dónde me voy… Quiero ir donde pueda jugar, donde sea feliz y donde me sienta querido por todo el mundo”, acotó el oriundo de la ciudad fronteriza, Cúcuta.