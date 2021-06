Jared Borgetti defiende a ‘Chicharito’: «Vive mejor momento que Funes Mori»

Uno de los delanteros históricos mexicanos conversó para la W Deportes, considerando a Javier Hernánez por encima de Rogelio Funes Mori.

«No es que yo diga que sea necesario o no. Creo que se tienen jugadores para poder estar en esa posición, simplemente que hay momentos y hay circunstancias que no dejan. Tal Vez es el caso de ‘Chicharito’- Si me vas a decir que el último año no estuvo bien, perfecto. Pero lo que va de la MLS, es mejor de lo que hizo Funes Mori al final de torneo», comentó Bogetti.

El exdelantero de la Selección Mexicana, también criticó al cuerpo técnico por no convocar a Santiago Ormeño, quien a su juicio, no encuentra una razón para no haberlo llamado.

«Chicharito’ tiene más trayectoria, es el máximo goleador de la selección, también estaba Santiago Ormeño y la justificación de Gerardo Martino no me pareció justa», añadió.

Debido a la naturalización del delantero Rogelio Funes Mori, se ha generado un debate entre exfutbolistas y técnicos, sobre la situación actual de los futbolistas mexicano.