Javier Aguirre critica la falta de puntería de Monterrey

Javier Aguirre, entrenador de Monterrey, lamentó este miércoles que su equipo siga errático en ataque pese a que goleó por 3-0 al Columbus Crew estadounidense.

«Hay cosas que corregir. Seguimos tomando decisiones en el último tercio que no son adecuadas, dejamos de ir muchas ocasiones y nos remataron tres veces de cabeza otra vez, son puntos en los que hay que insistir».

En decclaraciones postpartido, el Vasco reconoció que, a pesar de los fallos, la cuota de goles del club es buena.

«Nos ha faltado en el último tercio casi todo el año tomar buenas decisiones, hoy sucedió, pero estoy ocupado en ello porque no me preocupa en absoluto, la cuota de goles es buena, no estamos tan mal».