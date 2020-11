Javier Aguirre enaltece el trabajo de Martino en el ‘Tri’

El exentrenador del CD Leganés, Javier Aguirre, enalteció el trabajo que está realizando su colega Gerardo ‘Tata’ Martino en el ‘Tri’.

«Me encanta el ‘Tata’ porque no lo he visto ni con la Selección de Paraguay, ni con Argentina ni con el Barcelona, ni ahora en ninguna tontería, y aquí, Barcelona con el Real Madrid, con el Espanyol que lo enfrenté jamás se salió de tono«, aseguró Aguirre en una entrevista exclusiva para ESPN.

Sobre la situación que vive hoy día la selección mexicana, el entrenador mexicano dijo: “en México que se ha puesto un límite para el quinto partido, no consigues llegar a ese encuentro y automáticamente tienes que abrirte del camino«.

En 21 partidos dirigidos, ‘Tata’ tiene solo una derrota en sus dos años de gestión con la escuadra nacional. Su mayor logro, hasta ahora, fue conquistar la Copa de Oro y meterse en el ‘Final Four’ de la Liga de Naciones de la Concacaf.