Luego de varios días de incertidumbre, el entrenador Javier Aguirre habló sobre la polémica del brote de contagios por coronavirus dentro de la plantilla de Monterrey, asegurando que contra el América no alinearon a ningún jugador positivo.

En declaraciones a la prensa, el Vasco sentenció que toda la polémica ya pasó y que de ahora en adelante estarán únicamente enfocados en los siguientes partidos.

«Seríamos… insensato no es la palabra, hay otras, me sé otras pero ahorita estoy tranquilito porque ya me regañaron (risas), seríamos unos hijos de la chingada si mandamos un jugador enfermo al campo, no hay más que hablar… no hay más que hablar».