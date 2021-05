Javier Aquino no se arrepiente de salir de Cruz Azul

Javier Aquino forma parte de una era importante con Tigres UANL, por lo que considera que su salida de Cruz Azul hacia Europa lo ayudó mucho a ser lo que es actualmente.

En una entrevista para Studio LaLiga North America, el atacante mencionó que su salida hacia España era un sueño que tenía.

«Fue una gran decisión porque disfruté jugar contra los mejores del mundo»🌍⚽ Javier Aquino habló de su paso por el viejo continente https://t.co/0ByfE7kJGy — MARCA Claro (@MarcaClaro) May 22, 2021

«Tengo la oportunidad inmediatamente de jugar muchos partidos, después viene un proceso de selección en el 2011, en 2012 vienen los Juegos Olímpicos y la verdad que mi crecimiento y mi experiencia futbolística aumentó muy rápido. Después mi agente me dice que tengo la posibilidad de ir a Villareal y era un sueño para mí era ir a Europa. Fue una gran decisión porque disfruté jugar contra los mejores del mundo».

El actual jugador de Tigres comentó sobre sus inicios en La Máquina y sobre la importancia que tuvo Enrique Meza en sus primeros instantes en el máximo circuito: «En Cruz Azul empecé y las cosas me fueron yendo muy bien en mi carrera, después de mi debut encontré a un entrenador llamado Enrique Meza que me da la oportunidad de tener continuidad en el fútbol mexicano, en donde eso no es tan fácil para los jóvenes«, comentó.