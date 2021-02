Jesús Corona duda sobre su continuidad en Cruz Azul

El experimentado guardameta del Cruz Azul, José de Jesús Corona, duda sobre su continuidad en La Máquina tras el Torneo Clausura 2021.

“Desde luego que me gustaría mantenerme en Cruz Azul, es algo que tengo muy claro, pero no depende ya de mí. Hasta el momento no ha habido acercamientos por parte de la directiva, simplemente estoy tranquilo”, comentó el meta de 40 años.