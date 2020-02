Jesús Molina salió al cruce de los críticos de Chivas

Jesús Molina, Capitán de Chivas de Guadalajara, confesó en rueda de prensa que el plantel rojiblanco acepta las críticas negativas. Aunque también reconoció que muchas vienen de gente de redes sociales que «no tiene ni idea».

Para Molina, ese tipo de críticas intentan desestabilizar al grupo, que decide no darle importancia a estos mensajes, que en su opinión no aportan:

«Esto viene de unos cinco años para acá, donde las redes hacen el ‘boom’. No generalizo porque veo las redes, pero hay quienes no tienen ni idea y crean hashtags o algo que no es, para generar polémica y provocar inseguridad. No hay que hacer caso, hay que saber y reconocer lo que se hace mal y lo que se hace bien», declaró el futbolista rojiblanco.

Respecto al momento del equipo, que viene de caer ante Tigres, Jesús Molina comentó que los futbolistas deben dar un paso al frente tras la importante inversión realizada por la institución de Guadalajara:

«La directiva hizo el esfuerzo de contratar. El cuerpo técnico da un sistema y elige a los mejores para este. Luego está en nosotros plasmar una idea en la cancha, que muchas veces no se da por un mal pase», argumentó el capitán de Chivas.

Ante el mote de «Chivalácticas«, impuesto al equipo tapatío tras la importante inversión al momento de reforzarse y dar el necesario salto de calidad, el referente rojiblanco declaró con firmeza: «Nosotros en ningún momento dijimos que eramos las Chivas galácticas».

Sobre los reclamos de los fanáticos rojiblancos que piden el despido del técnico Luis Fernando Tena, Molina opinó:

«Para mi es una exageración, pero es normal que la gente esté desesperada. Hay frustración y desesperación, pero debemos trabajar, solo podemos decir que daremos lo mejor de nosotros para salir del bache. Por actitud no será y vamos a dejar todo», cerró el futbolista de las Chivas.