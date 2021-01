JJ Macías asegura que hay acercamientos con equipos europeos «y la prensa ni lo sabe»

La salida de José Juan Macías a Europa no se termina de concretar, por lo que ya muchos seguidores ven los rumores de algún equipo como un simple ‘humo’, escenario sobre el que habló el propio delantero de Chivas.

Durante una entrevista a Marca, el atacante de 21 años sentenció que existen varias conversaciones con distintos clubes, pero que de eso se encarga únicamente su agente.

«Ha habido muchos acercamientos a diferentes clubes, y la mayoría de la prensa ni lo sabe, pero yo dejé todo en manos de mi representante y la directiva de Chivas para yo centrarme 100% en lo que es Chivas, estoy muy feliz de estar aquí».

Del mismo modo, JJ Macías agregó que su mente está en Guadalajara, por lo que no piensa más allá por los momentos. «Desde chiquito siempre fue un sueño para mí poder vestir los colores. Eso está en manos de mi representante y del club, y hasta que no me digan lo contrario, yo voy a seguir partiendo el alma dentro del campo para Chivas«, finalizó.