Tras los fuertes rumores que sitúan a José Juan Macías en varios equipo de Europa, el delantero señaló que no está obsesionado por llegar pronto al Viejo Continente, si no que se dará en el momento preciso.

El atacante de las Chivas de Guadalajara, en entrevista para Transfermark, resaltó que la Bundesliga es una liga que le llama la atención y que estaría dispuesto a jugar allí en caso de que lo busquen en unos años.

Los comentarios llegan debido a los rumores que afirman la intención del Borussia Dortmund y del Bayer Leverkusen de hacerse con los servicios Macías.

«Me gustan mucho los retos, no creo que haya una liga en la que me podría ir peor o mejor. Creo que se trata de proyectos, para mi es mucho más importante el club que la liga. Quiero estar en un lugar donde confíen en lo que hago y en todo lo que puedo crecer, y que me vean como una pieza importante que puede llegar a ayudar a cumplir metas ambiciosas (…) La Bundesliga es un fútbol muy rápido y dinámico. Por supuesto que sería una opción mudarme a Alemania, al igual que a cualquier lugar que vean en mi alguien que pueda sumar».