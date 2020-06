Según Ricardo Peláez, JJ Macías lo tiene muy claro y piensa en una sola cosa, irse a Europa, pero no sin antes salir campeón de la Liga MX con las Chivas.

El Director Deportivo del Rebaño manifestó, en entrevista con el canal oficial del club que tienen una gran comunicación con el delantero y su prioridad, incluso por encima de irse a Europa, es salir campeón en México.

«Tenemos una gran comunicación con el jugador, con su representante y con su familia; su padre siempre están en las charlas. Él (JJ Macías) está totalmente enfocado en salir campeón con Chivas, él incluso por encima de irse a Europa, quiere irse saliendo campeón con Chivas«.

🚨 ¡@RPELAEZ9 nos habló con la NETA! 🔥🤯 ⚠️ Checa el primer Netómetro que pone fin a los rumores alrededor del Rebaño ⬇️ pic.twitter.com/c57SbXpCYj — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) June 19, 2020

Anteriormente, Peláez manifestó que el club está totalmente abierto a escuchar ofertas por el jugador, pero una de un buen equipo y no una de un equipo de bajo nivel.

«La situación con JJ (Macías) está abierta para que si llega una buena oferta de Europa a un buen equipo, él vaya. Que no dé el paso por darlo a un club en el que no pueda trascender. Tiene el apoyo de todos. Pero todavía no ha llegado ese ofrecimiento».

Adicionalmente, dejó prever, reiterándolo, que no tiene contemplada la salida o incorporación de algún futbolista para el siguiente torneo.