Johan Vásquez confiesa que es pretendido en Europa

El defensor Johan Vásquez, de Pumas de la UNAM, advirtió que es pretendido por equipos de Europa; sin embargo, manifestó que no hay nada concreto y por ello se mantiene enfocado con el cuadro universitario en la Liga MX.

«Es una meta que tengo y rumores que han salido, es jugar en Europa. He escuchado, mi representante ha estado en contacto con varios equipos, pero no hay nada concreto, yo no estoy ansioso, no sé qué vaya a pasar terminando el torneo, que pase lo que tenga que pasar», declaró el jugador.