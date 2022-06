Johan Vásquez seguirá en Europa y ya tendría nuevo club

Desde tierras italianas informan que el defensor internacional mexicano, Johan Vásquez, dejaría Genoa, recientemente descendido, para seguir jugando en la Serie A.

Johan Vásquez tendría un acuerdo para reforzar al recientemente ascendido Cremonese del calcio italiano.

Según Sky Sports Italia, Cremonese le habría ganado la pulseada a Hellas Verona y Salernitana para incorporar al defensa azteca. Informando que el modesto equipo lombardo tendría un acuerdo con los genoveses, cerrando un préstamo por un año por Vásquez.

Es importante señalar que Johan Vásquez no es un futbolista «comunitario», al no contar con el pasaporte de la Unión Europea, por lo que dar el salto a un club de mayor jerarquía puede complicarse hasta que no regularice dicha situación, en lo relativo a documentación.

Pero el desempeño del exPumas ha sido interesante en Italia, por lo que hay equipos interesados en sumarlo. Esto más allá del flojo nivel colectivo de un Genoa que perdió la categoría, realizando una campaña adversa y con muy pocos puntos. Vásquez se consolidó como un habitual titular en el cuadro rossoblu, y generalmente cumplió a nivel defensivo tanto en la zaga como en el lateral.