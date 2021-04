Jonathan dos Santos: «Giovanni la ha pasado muy mal»

El jugador de las Águilas del América no ha cumplido con las expectativas del equipo y tampoco ha tenido la confianza del técnico, poniendo en duda su continuidad.

Jonathan dos Santos, hermano de Giovani y actual jugador de Los Ángeles Galaxy, comentó sobre la actualidad de su hermano en una entrevista realizada a TUDN.

«Parece que Giovani siempre está feliz, que no le importa el hecho de que esté en la banca, pero no, obviamente Giovani la ha pasado mal», señaló Jonathan.

Giovani dos Santos apareció en el encuentro contra Necaxa, en la pasada jornada, donde anotó importante para darle la victoria al América y extender su racha de victorias en condición de local.

«Estoy feliz (por el gol), se lo merece, la verdad es que no l aha pasado muy bien en estos meses porque no ha tenido mucha participación en su club. Sé que está trabajando muy bien, jugadores de la Selección me han comentado que está trabajando increíble y eso me deja tranquilo, que Giovani está haciendo bien las cosas», añadió.

Las dudas de la continuidad de Giovani dos Santos en el América, crecen cada día más al acercarse la fecha de vencimiento de su contrato. Con 31 años, existe la posibilidad de regresar al fútbol de España, aunque no hay nada concreto aún.