Jonathan dos Santos le cierra las puertas al América con un duro comentario

Parece ser que el deseo de Jonathan dos Santos de regresar al América duró poco, debido a que dejó claro que esperar retirarse como jugador profesional con su actual equipo, Los Ángeles Galaxy.

En declaraciones a ESPN, reconoció que en algún momento dijo que quería vestir la camiseta azulcrema, así como su padre Zizinho y su hermano Giovanni, pero agregó que espera continuar varios años más en la MLS con el cuadro californiano.

«Siempre he dicho que me hubiera encantado jugar en el América. Es cierto que es mi último año de contrato en el Galaxy, pero también siempre he manifestado que mi deseo es quedarme en el Galaxy por el resto de mi vida, me encantaría retirarme aquí; disfruto el presente».

Del mismo modo, mencionó que su principal intención es llegar al a la Copa del Mundo Qatar 2022. «Ojalá y se pueda dar. Fui al Mundial de Rusia, pero no jugué. Para mí es como si no hubiera estado en ese Mundial porque no jugué. Para un jugador, lo importante es jugar y tener el sueño completo. Me voy a preparar y ojalá que pueda estar para buscar el quinto partido, algo que México está esperando«, agregó.