Jonathan dos Santos: «Mis opciones para ir al América son nulas»

Mucho se ha hablado sobre el futuro de Jonathan dos Santos, a quien lo han relacionado con el América, sin embargo, el propio centrocampista dejó claro que no se ve vistiendo la camiseta azulcrema en el futuro próximo.

En un comentario en sus redes sociales, el actual jugador del LA Galaxy mencionó que idea es quedarse en el club de la MLS.

de los escenarios para mi , sigo a la espera de que el LA galaxy me haga una oferta. Esta claro que si no se da tendré que irme por muy doloroso que sea. PD. No se tomen todos los comentarios tan seriamente, memito y yo sólo estábamos bromeando 😉 Saludos! — Jonathan Dos Santos (@jona2santos) September 2, 2021

«Mis opciones para ir al CA (Club América) son NULAS por ahora. Termino este año contrato con el Galaxy, pero nunca he pensado en irme, es más, hasta ahora no he hablado formalmente con ningún club y ya queda muy poco para que acabe la temporada»

Además, comentó que solamente bromeaba con Guillermo Ochoa sobre su llegada a Las Águilas. «Aun así, sabiendo que no es no es el mejor de los escenarios para mí, sigo a la espera de que el LA Galaxy me haga una oferta. Está claro que si no se da tendré que irme por muy doloroso que sea. PD. No se tomen todos los comentarios tan seriamente, Memito y yo sólo estábamos bromeando. Saludos».