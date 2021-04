Jonathan dos Santos ve al Tri con la filosofía del Barcelona

Jonathan dos Santos considera que el estilo que plantea la selección mexicana al mando de Gerardo Martino es muy parecida a la filosofía que tuvo mucho tiempo el Barcelona.

En declaraciones a TUDN, el centrocampista del LA Galaxy aseguró que la identidad que muestra el Tri, con buen futbol y orden táctico, le recuerda mucho a lo que se planteaba en el conjunto blaugrana.

«Se ha visto en los números, se ha visto en los partidos y en la idea que tiene el equipo. El tener siempre el balón, presionar, la filosofía muy del Barça, de mantener la pelota cuando se necesita y atacar cuando se necesita. Creo que era muy necesario que la selección tuviera consistencia en ese sentido, en las alineaciones, de no cambiar a muchísimos jugadores».

Del mismo modo, dos Santos mencionó que el Tata se plantea también que los seleccionados se conviertan en una familia. «En mi caso, venía de cinco meses sin jugar y fui a la selección porque lo que busca el Tata es hacer un grupo antes de ir al Mundial, un grupo que esté consolidado, pero no solo en el campo, si no fuera porque quiere que la selección también sea como una familia. En lo personal, el juego que quiere el Tata me beneficia porque le gusta tener el balón«, dijo.