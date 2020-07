Jonathan Orozco comparó a Pablo Guede con el «Tata» Martino

Jonathan Orozco, guardameta de Xolos, afirmó que eligió reforzar a este equipo porque le beneficia el estilo del entrenador argentino Pablo Guede, que se parece al del Tri que dirige Gerardo ‘Tata’ Martino, a donde quiere llegar.

«Agradezco a Pablo que me buscara, ahora tengo una responsabilidad con él. Es un entrenador que me hará jugar y eso es importante porque quiero ir a selección; además empatan las características que tiene Pablo con las que tiene el ‘Tata’ en la selección», subrayó el portero.

«Con Guillermo estábamos a gusto, pero no me permitía tanta salida. Con Pablo voy a poder jugar más, iniciar el juego desde atrás y puedo decir que ya he entendido lo que Pablo quiere; él tiene mucha variedad de salidas», apuntó.

«La selección siempre la tengo en la cabeza, estoy al tanto de lo que quiere el ‘Tata’ en las salidas, que es algo similar a lo que podré hacer aquí, lo he entendido a la perfección y por eso creo que hay oportunidad, para ello debía estar en un club que me permitiera mostrarme».

«Yo me creo capaz de competir por un puesto en selección a pesar de los grandes porteros que sé que tenemos en México, lo único que necesito es demostrarlo; quiero esa oportunidad».