Los jugadores llegan a acuerdos con los números que portan por misticismos o cábalas, y el de Jonathan Orozco llegó a tal punto que fue capaz de pagar para poder usar el dorsal ‘1’ con los Xolos de Tijuana.

En una entrevista con el diario Once, el arquero resaltó que tuvo una conversación con Jorgealberto Hank para que le cediera su número.

«Hablé con Jorgealberto y me decía lo que todo el mundo sabe, que el 1 es su número. Le comenté que yo siempre he jugado con el 1 desde los 19 años. No nada más porque el portero siempre lo es, sino porque a mí me gusta demostrar que lo soy».

Aunque no especificó la cantidad, Jonathan Orozco dejó claro que fue una buena cantidad de dinero. «No puedo decir eso, pero me costó mucho dinero, pero vale cada centavo tener el número uno. No podía jugar con otro número, ni siquiera pensé en usar otro»