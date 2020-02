Jorge Sánchez y el VAR, los villanos de la derrota del América para el ‘Piojo’

El estratega del Club América, Miguel ‘Piojo’ Herrera, le recriminó al defensor Jorge Sánchez el ser expulsado ante Juárez el pasado sábado durante la cuarta fecha del Clausura de la Liga MX, convirtiéndolo en responsable de la derrota 1-3.

«Fue una equivocación total de Jorge, va empezando el partido y no hay necesidad de hacer esas jugadas, pero bueno ya pasó el partido ahora solo queda trabajar para lo que sigue”, aseguró el ‘Piojo’ sobre la tarjeta roja que vio el futbolista apenas al minuto de juego.

«No puedo decir que el equipo está mal, ‘Gio’ hace una jugada de crack y no define, Henry tiene una pelota para el gol, pero no puede; son circunstancias, no le puedo reprochar nada porque se mataron en la cancha para remontar, el único reproche es lo de Jorge, en el minuto uno no puede cometer algo así», continuó analizando el técnico quien señaló que la falta de contundencia está afectando al conjunto.

De igual manera reprochó el uso del sistema de videoarbitraje, puesto que en su criterio, el primer gol del rival tuvo que ser invalidado por fuera de juego. “El primer gol es fuera de lugar, no en la primera acción, sino cuando peina Lezcano y el balón le cae a Rolán no tiene a dos hombres delante de él. Sí nos desubicamos con la expulsión de Jorge, pero son jugadas que se tienen que marcar”, expresó.