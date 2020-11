José Juan Macías no inspira buenas noticias para Chivas

Las lesiones marginaron un poco a Chivas, es por ello que las esperanzas recaen en que José Juan Macías se recupere un poco de cara a los partidos de cuartos de final contra el América.

El delantero inició la semana trabajando de manera diferenciada y con sesiones de rehabilitación tras la lesión que sufrió la semana pasada en el semitendinoso izquierdo.

No obstante, el cuerpo técnico del Rebaño no está muy positivo con respecto a la recuperación, por lo que estiman que no podrán contar con JJ Macías en el Clásico.

De pie y al frente 👊🇮🇩 ¡Vamos por el pase a la Semifinal! 🔥#VolverteAVer 🏆 pic.twitter.com/XyoOcJy7NU — CHIVAS (@Chivas) November 23, 2020

Es por ello que el cuerpo médico y los fisioterapeutas del club quieren mantener sus reservas a tope con su caso.

Ante la ausencia de JJ Macías, Ángel Zaldívar sigue como la primera opción para el ataque rojiblanco, de cara al compromiso del próximo miércoles ante Las Águilas.