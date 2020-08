El expresidente deportivo de las Chivas Rayadas de Guadalajara José Luis Higuera arremetió fuertemente en contra de dos jugadores de los Tigres de la UANL, lo que generó repercusión en redes sociales.

Durante una entrevista para Futbol Live Show, el ahora directivo del Atlético Morelia criticó a Nahuel Guzmán y André Pierre Gignac al catalogarlos de altaneros.

Higuera fue preguntado sobre si prefería a Rayados de Monterrey o a Tigres, a lo que respondió tirándole a ambos futbolistas.

«Lo que representa Tigres, y como se ha hecho, no me gusta un equipo así. Me quedo con Monterrey. Un equipo con lo que proyecta Tigres no me gusta, me caga la altanería, me cagan jugadores como Nahuel, como Gignac; por descontar prefiero a Monterrey que a Tigres por esa mamonería que proyecta Tigres, parece que los seleccionan así».