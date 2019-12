José María Basanta seguirá en Rayados

El experimentado defensa argentino José María Basanta confirmó que seguirá al menos seis meses más en las filas de Monterrey, ya qué se siente con fuerzas de seguir jugando al futbol.

«Hoy por hoy me siento competitivo, me siento bien y eso me hace tomar la decisión de por lo menos seguir seis meses más, para poder competir y ayudar al plantel a conseguir los objetivos», destacó el futbolista.

De esta manera pone fin al interés que hay desde Argentina en ficharlo: Estudiantes de la Plata, por un pedido de Juan Sebastián Verón, quería repatriarlo.