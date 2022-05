Juan Carlos Osorio confesó que dejar México fue su «error más grande»

El entrenador colombiano afirmó estar arrepentido de haber renunciado a la Selección Mexicana. El exseleccionador confiesa que desde la Federación Colombiana le prometieron el combinado nacional y no le cumplieron.

Esto dijo Juan Carlos Osorio a la cadena ESPN respecto a su alejamiento de la Selección Mexicana:

«Fue mi error más grande. En la Copa del Mundo (2018) se me acercaron autoridades de la Federación Colombiana y me prometieron el puesto de técnico de la Selección. Como colombiano es un orgullo» declaró el DT cafetero.

«Hay tres países a los que estoy muy agradecido. Colombia, porque es mi país. Estados Unidos porque ahí estudié, comencé a trabajar y a generar ingresos. Y México, porque me dio la oportunidad de ir a la Copa del Mundo«, continuó expresando ‘el profe’.

Osorio explicó que desde la Federación Mexicana de Futbol le habían ofrecido 4 años más de contrato, pero que había declinado la oferta para tomar el seleccionado colombiano, algo que nunca ocurrió posteriormente.

«Cuando derrotamos a Alemania, después nos enfrentamos a Brasil. Los mexicanos cambiaron su punto de vista y querían que me quedara. Pero mi decisión fue renunciar porque creí en la Federación Colombiana. Después, por otras circunstancias, ellos se decidieron por otro entrenador, y por eso creo que mi error más grande fue dejar México, donde estaba teniendo una muy buena carrera en el futbol. Con otro ciclo de cuatro años hubiéramos tenido muy buenos resultados«, sentenció Osorio.

«Mucha gente no lo sabe, pero después del triunfo sobre Alemania, me ofrecieron 4 años más. Yo fui muy ingenuo, creí en los dirigentes colombianos, y eso, al final, me jugó en contra«, cerró el DT que se encontraba dirigiendo al América de Cali del futbol neogranadino. Anteriormente había dirigido a Atlético Nacional de Medellín, y a la Selección de Paraguay.

