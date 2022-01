Juan Escobar da detalles sobre su posible renovación con Cruz Azul

El jugador paraguayo Juan Escobar, considerado uno de los mejores del Cruz Azul, dio detalles sobre su posible renovación con La Máquina.

Escobar, de 26 años, ha destacado en su andar en el club cementero y ha despertado el interés desde el fútbol brasileño; sin embargo, la directiva ya está trabajando en una posible renovación de su contrato.

“La verdad quiero mucho a la institución, para mí es un tema aparte, yo me enfoco nada más en los partidos, todas esas cosas de contrato y todo eso va con otras personas, yo en lo que me enfoco es en mi trabajo y a mí me gustaría estar mucho tiempo aquí, es un club muy lindo y muy bueno, con buena gente, gran afición, espero que sea lo que Dios quiera”, resaltó el guaraní en una entrevista para TUDN.