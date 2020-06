Juan Manuel Iturbe sobre su regreso a Pumas: «Hay muchas diferencias»

El futbolista sudamericano, Juan Manuel Iturbe en un Live con el Club Sportivo Pereyra confesó que salió de Pumas en contra de su voluntad y que rechazó la oferta de otros clubes para quedarse, pero sus intentos fueron en vano.

«A mí me obligaron a salir de Pumas, yo no quería porque es un club bastante bueno, pero cuando no te quieren… pero yo nunca quise salir de Pumas, nunca me pasó por la cabeza», comentó.

«Rechacé a seis clubes para no irme de Pumas, pero me obligaron a salir; no fue mi intención», detalló.

Además, tuvo palabras para su regreso a Pumas luego de finalizar el préstamo con Pachuca. «Yo tendría que volver ahora a Pumas porque se que terminó el préstamo en Pachuca y por el tema de la pandemia no se llegó a ningún acuerdo, entonces si tendría que volver a Pumas porque me queda un año de contrato y a ver qué pasa porque digamos hay muchas diferencias y yo lo que quiero es jugar, y hay que ver, pero si tendría que volver».