Juan Reynoso carga contra el VAR: «Están matando al fútbol»

El director técnico de Puebla, Juan Reynoso, aprovechó la rueda de prensa tras la derrota por la mínima frente el América del pasado martes 4 de febrero para expresar su rechazo contra el videoarbitraje, señalando que el VAR «está matando al fútbol».

El estratega declaró que «a los chicos los veo destrozados. Me voy frustrado, nos ganó América pero están matando el fútbol. Estoy bastante caliente», después de las intervenciones que tuvo el arbitraje en el partido, que en su criterio, incidieron en el resultado.

“Cuando nos dijeron que habría (VAR) dijimos gracias a Dios habrá justicia y no ha sido así. Cada semana terminamos hablando de lo mismo, del VAR”, agregó expresándose sobre la falta que recibió Christian Tabó sin amonestación y el polémico gol anulado a Jesús Zavala.

«Veo la falta de Aguilera que le hizo un tajo a Tabó y no fue ni amarilla. No sé a quien apelar para el tema de justicia (…) Iba a ser el segundo partido que América se quedaba con 10 hombres en los primeros minutos. Si te paras en una cancha y no tienes personalidad para pitar con justicia, ¿de qué sirve?«, finalizó el técnico de La Franja.