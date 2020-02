Jugador de Toluca cargó contra el VAR

El delantero de Toluca, Emmanuel Gigliotti no se guardó nada a la hora de hablar sobre el VAR, que tanta polémica ha traído desde su implementación, debido a la confusión que generó en su comienzo.

«A mí lo que más me molesta del VAR es que cada que la pelota está detenida por una revisión se tardan uno o dos minutos, eso pasa dos o cuatro veces por tiempo, además de las revisiones tenemos seis cambios, después cuando se adicionan minutos agregan tres, debería de añadirse más al tiempo de juego, se demora tanto que le quita lo más lindo que tiene el futbol, que es jugar, tanto para nosotros como para los que pagan un boleto para ir a ver el partido, en vez de ver 45 minutos o 25 de futbol neto terminan viendo 15 porque nos la pasamos más checando jugadas», declaró en rueda de prensa.

«En cada pelota quieta habrá que revisar absolutamente todas, para los dos equipos, pero sí me parece un poco raro que en estas cuatro fechas y el semestre anterior, no recuerdo si nos han pitado un penal, si hemos pateado alguno, ni siquiera si las han checado, y me parece bastante raro que en ninguna jugada se pite falta para nosotros, aunque debemos estar atentos y debemos cuidarnos un poco más en nuestra área», destacó.