Jugador del City comparó a Raúl Jiménez con Lewandowski

El volante alemán de raíces turcas, Ilkay Gundogan, futbolista del Manchester City, reconoció que el delantero mexicano Raúl Jiménez, encajaría en el equipo de Guardiola e incluso lo comparó con el polaco Robert Lewandowski, uno de los mejores artilleros de los últimos años.

Gundogan dialogó con ESPN, y alabó la calidad del examericanista, dando a entender que el internacional mexicano está para dar el salto a un equipo importante de Europa.

«Puedo imaginarlo jugando con nosotros para ser honesto. A veces es tan difícil predecir si un jugador puede tener toda la calidad y todo lo que se necesita para jugar en un equipo top de los mejores del mundo”, declaró el ex Dortmund.

El mediocentro ciudadano comparó a Jiménez con el goleador del Bayern. Uno de los mejores delanteros del siglo XXI, el polaco Lewandowski:

«(Jiménez) Para ser un delantero, es muy móvil, pero también físicamente tan bueno y talentoso técnicamente con la pelota. Así que creo que tiene todo lo que un delantero de clase mundial necesita. Si lo comparo, tal vez aún no esté en ese nivel, pero a veces me recuerda a Lewandowski porque he jugado con él, y en términos de estilo, creo que todavía hay mucho potencial«, explicó el turco-alemán.