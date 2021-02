Jugador del Santos rompió en llanto tras recibir comentarios racistas

El defensor brasileño Félix Torres, quien hace vida en el Santos Laguna de la Liga MX, se convirtió en tendencia durante la noche de este jueves, luego de la derrota de su elenco ante el Atlético San Luis (1-0).

En ese compromiso, Torres fue víctima de varios comentarios racistas y esto lo hizo romper en llanto en el camerino tras finalizar el compromiso en el Alfonso Lastras.

“Estas cosas no se pueden permitir que gente de afuera influencíe y no puede pasar en el futbol de hoy, mundial; racismo, mi compañero de defensa Félix Torres está llorando en el vestidor y eso para mí, no lo admito, es mi hermano, es mi compañero. No puede pasar esto, en México, en Brasil o donde sea. Ya pasamos por ese tiempo», dijo Matheus Doria en la rueda de prensa.