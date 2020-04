Jugadora de Tigres pide eLiga MX Femenil

La portera de Tigres, Alejandra Gutiérrez, utilizó las redes sociales para pedir que se organice la eLiga MX Femenil, esto en el marco de la primera jornada de la eLiga MX de hombres.

“¿Pa’ cuándo la eLigaMx Femenil?”, fue el mensaje que posteo la guardameta del combinado felino.

Pa’ cuándo la eLigaMx Femenil? 🤔 — Ale Gutierrez C (@Alegtz12) 11 de abril de 2020

Ante ese comentario, recibió múltiples respuestas. «Es evidente que TODOS sabemos que no hay FIFA femenil. Las mujeres también juegan videojuegos en general. Es un comentario al aire, más no mañana ya vamos a jugar. Les da “miedito” a los que se ríen. Hasta lo que no comen les hace daño”, escribió.