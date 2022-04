El delantero argentino Julio Furch, quien milita en el Atlas FC de la Liga MX, demostró su deseo de jugar para el “Tri”, ya que está muy cerca de recibir la nacionalidad mexicana.

Furch, en una entrevista para TUDN, afirmó que le gustaría cerrar su carrera como profesional con broche de oro y sería jugando con la selección mexicana, como forma de agradecimiento a todo lo que le ha brindado esta nación.

“Porque México me ha dado muchísimo, me dio a mi hija, la mayor parte de mi carrera la he hecho en México, ya llevo más tiempo jugando en México que en Argentina así que me ha dado mucho a mí, a mi familia, a mi carrera y sería algo muy lindo poder representar a México y defender la camiseta, creo que sería un broche de oro para mi carrera y estamos en proceso ojalá se pueda cumplir”, dijo el argentino.