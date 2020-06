Jurgen Damm se despidió oficialmente de los Tigres de la UANL con un video donde manifestó su deseo de regresar en un futuro

Damm habló de la situación que vivió con la escuadra, quienes lo obligaron a declarar que fue él quien decidió no renovar y hacerlo público en una conferencia de prensa

«Yo sé que estoy haciendo las cosas bien, que simplemente le comenté a la directiva que no quería renovar, hablé de frente, fui claro, pero en México aún no estamos preparados para este tipo de decisiones, ellos me ordenador decir que era mi decisión no renovar», aseguró en entrevista con ESPN.